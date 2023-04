Trovare parcheggio non è mai stato così facile. Pass Rosa per donne in gravidanza

Trovare parcheggio non è stato mai così facile. Pass per donne in gravidanza Con il DL Infrastrutture è stato approvato un aggiornamento al Codice della Strada, introducendo il permesso rosa per i parcheggi per le donne in gravidanza o con figli fino a 2 anni. Si tratta di una novità importante per tutelare le donne in dolce attesa o con neonati e figli piccoli, un segnale che dimostra una maggiore attenzione nei confronti di questa tematica. L’adeguamento normativo rappresenta un traguardo essenziale per la parità di genere, in quanto riconosce un diritto fondamentale per le donne incinte e le neomamme.

In particolare, viene garantita alle donne la possibilità di spostarsi in modo più agevole durante la gravidanza o con un neonato al seguito, rimuovendo alcune barriere esistenti nelle nostre città. In questo modo si riduce il rischio che le difficoltà legate alla mobilità possano spingere le donne ad uscire dal mondo del lavoro, incentivando una maggiore uguaglianza tra i generi.

Ciò è ancora più importante in un Paese come l’Italia, in cui il tasso di natalità continua a diminuire mentre aumenta l’invecchiamento della popolazione. Si tratta di un sostegno utile per le famiglie e le donne, per assicurare la possibilità di muoversi in città in maniera più agile e sicura, assicurando maggiori diritti in un momento delicato della vita.

Nel contesto dei progetti per la digitalizzazione dei servizi offerti al cittadino, il Comune di Alberobello, su proposta degli Assessorati competenti e di concerto con gli Uffici della Polizia Municipale e quelli delegati alla Digitalizzazione, ha creato la piattaforma online per richiedere il pass rosa, per accedere ai parcheggi riservati alle donne in gravidanza o con bimbi piccoli fino a due anni.

Consultando il sito https://tuttoincomune.it/alberobello/, si accede direttamente alla piattaforma attraverso cui richiedere e ricevere in via telematica il pass rosa.

Basta registrarsi, allegare il certificato di maternità o di nascita dei piccolini, e automaticamente sarà possibile ricevere direttamente presso la propria casella di posta elettronica il pass rosa da stampare, portare sempre in auto e rendere visibile al momento dell’utilizzo. Il servizio è dedicato alle donne residenti ad Alberobello ed è già attivo.

“Abbiamo sostenuto con entusiasmo questo progetto – spiega il Sindaco, Francesco De Carlo – proposto dall’Amministrazione e realizzato in collaborazione con gli Uffici Comunali che, lavorando a diretto contatto con le persone di Alberobello, hanno intercettato un bisogno avvertito soprattutto dalle donne in gravidanza e dalle mamme con figli piccoli”. Conclude De Carlo: “Vivere in una città turistica come la nostra non è sempre facile, ma l’Amministrazione cerca di andare incontro il più possibile ai bisogni delle proprie cittadine e dei propri cittadini”.

Per conoscere le aree della città in cui sono dislocati i parcheggi riservati alle mamme, basta cliccare sulla piantina e identificare quello più vicino alla zona da raggiungere e in cui parcheggiare.