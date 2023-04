Al via a San Severo i primi corsi per O.O.S riconosciuti dalla Regione Puglia L’Operatore Socio-Sanitario (abbreviato in “OSS”) è una figura professionale molto richiesta all’interno di strutture pubbliche e private, o per servizi a domicilio, per l’assistenza a persone non autosufficienti, anziane o malate che necessitano di cure e supporto nello svolgimento delle attività quotidiane. La figura dell’Operatore Socio-Sanitario è stata istituita dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, un decreto che ha unificato le precedenti professionalità ausiliarie che operavano in ambito socio-sanitario. Il suo ruolo si svolge in ambito socio-sanitario e prevede principalmente mansioni di tipo assistenziale (vestizione, deambulazione, somministrazione pasti, cura dell’igiene personale) e di supporto alle attività sanitarie e tecnico-infermieristiche, come il controllo della corretta assunzione di farmaci e la sanificazione degli ambienti.

Al via a San Severo i primi corsi per O.O.S riconosciuti dalla Regione Puglia

Sono partiti in Puglia i primi corsi per Operatore Socio Sanitario a libero accesso, autofinanziati e riconosciuti dalla Regione.

La Sirio Scuola di San Severo, organismo di istruzione che persegue tra i suoi scopi primari attività connesse all’orientamento, alla ricerca e formazione di figure professionali, è stato il primo ente di formazione in Puglia a far partire due corsi OSS.

medical doctor comforting senior patient

«Abbiamo registrato il sold out per entrambi i corsi partiti il 19 aprile scorso (autorizzati da Parte della Regione con la determina n. 00252 del 02/03/2023), che prevedono 550 ore teoriche con formazione presso la Sirio a San Severo e 450 ore pratiche (tirocinio formativo presso Ospedale e RSA)», spiega il presidente di Sirio Sviluppo e Formazione dott. Aldo Stefania, che aggiunge: «Siamo riusciti, inoltre, a garantire agli iscritti ai nostri corsi il costo più basso previsto dalla Regione».

Al via a San Severo i primi corsi per O.O.S riconosciuti dalla Regione Puglia

I corsi sono validi su tutto il territorio nazionale, sarà quindi possibile per i cittadini pugliesi acquisire la qualifica professionale all’interno del territorio regionale senza doversi spostare nelle regioni limitrofe (dove da tempo sono permessi questi percorsi formativi liberi).

Sono 20 in provincia di Foggia gli enti riconosciuti in seguito alla determinazione dirigenziale n. 252 del 2 marzo 2023, in applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1782 del 30 novembre 2022 (Figura professionale “Operatore Socio Sanitario-OSS”).

Sul portale www.pugliacompetenze.eu, all’interno della sezione “Corsi riconosciuti” – Settore servizi sociosanitari, è possibile consultare per ogni provincia l’elenco dei corsi, autonomamente finanziati, approvati dalla Regione Puglia.