Uno Maggio Taranto – Tanta qualità negli ospiti!

Sarà “La libertà” il tema tratto dell’edizione dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023. Siamo al decimo anno della manifestazione. Grande novità: ci sarà un’orchestra che supporterà alcune esibizioni musicali. Ecco il testo del comunicato: “Canteremo per la libertà e vogliamo che sia un canto che trovi parole in tutti i giorni a seguire, che non si spenga con le luci del parco.

Mai come quest’anno ricorreremo all’arte, perché a chi inneggia al potere o vilmente gli strizza l’occhio, rispondiamo con l’espressione più potente che inneggia alla libertà.

Saranno con noi in questa edizione i compagni storici di lotta per la difesa dei territori e delle comunità e i movimenti di giovani che sempre più rivendicano il diritto ad giustizia sociale ed ecologica, intersezionale, finalmente universale.

È a loro, alle giovani generazioni, che rivolgeremo grande attenzione ed iniziative nei giorni precedenti l’Unomaggio ed è con loro che animeremo il dibattito della mattina, aspettando il concerto.

Dopo dieci anni abbiamo voglia e bisogno di celebrare il diritto più grande a cui aspirare perché “la libertà è come l’aria” e Taranto ha urgenza di respirare.

Il documento politico dell’Unomaggio Libero e Pensante 2023 lo si può vedere cliccando qui. (Link)



Vi aspettiamo al parco archeologico delle mura greche di Taranto per l’edizione 2023 di Uno Maggio Libero e Pensante.

Non vediamo l’ora di rivedervi sotto il palco a sostenere gli ideali che dal 2013 rendono possibile questo evento, insieme a tutti gli artisti e attivisti che numerosi hanno risposto alla chiamata dei nostri direttori artistici Diodato, Michele Riondino e Roy Paci e del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.

L’elenco degli artisti principali è nella locandina: Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Gemitaiz, Fido Guido, Kento, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Mezzosangue, Meg, Francesca Michielin, Studio Murena, Samuele Bersani, Omini, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino, Terraros, Venerus.

Nella conferenza stampa trasmessa in streaming su Fb, hanno illustrato il tutto i tre direttori artisitci, ovvero Michele Riondino, Roi Paci e Diodato.