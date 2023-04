Il nuovo campione regionale juniores di ciclismo Francesco Solito – Un altro titolo a Martina Franca. Ad Alberobello, il Trofeo Un Dente in Più ha ottenuto un pieno successo agonistico e organizzativo con le più floride realtà giovanile della Puglia e delle altre regioni del Centro-Sud Italia.

Francesco Solito (AC Dilettantistica Terradipuglia), studente del istituto IIss Leonardo da Vinci, è il nuovo campione regionale juniores di ciclismo su strada.

Pioggia, freddo e cadute hanno condizionato in parte l’andamento delle gare valevoli anche per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Puglia solo per le categorie maschili.

La gara, disputata ad Alberobello sotto una pioggia battente, lo ha visto vincere in volata dimostrando che nessun ostacolo è insuperabile, anzi, con la tenacia giusta si possono raggiungere splendidi traguardi!

Nemmeno un guasto meccanico lo ha demoralizzato, anzi, una volta ripreso la strada ha raggiunto il gruppo per poi trionfare.

L’Iniziative è legata alla promozione del ciclismo e del proprio territorio grazie all’abbinamento nel Trittico dei Siti dell’UNESCO Puglia che annovera le successive prove di settembre (nei giorni 16-17) ad Andria e a Monte Sant’Angelo.