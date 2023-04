Taranto – Mobilità elettrica

Mobilità elettrica, individuati i nuovi operatori dei servizi in sharing

Si sono concluse le procedure dei due avvisi pubblici che l’amministrazione Melucci aveva predisposto per individuare gli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità elettrica in sharing sul suolo comunale.

Ampliando l’attuale offerta, quindi, l’esecutivo guidato dal sindaco Rinaldo Melucci aveva previsto, oltre monopattini e bici elettriche, l’introduzione di scooter e auto, anch’essi a trazione elettrica.

Per quanto riguarda le prime due tipologie di mezzi, la manifestazione d’interesse di Bit Mobility ha ottenuto un punteggio superiore: si tratta dell’azienda che già gestisce il servizio di noleggio dei monopattini elettrici in città. Per scooter e auto, invece, è stato individuato l’operatore Pikyrent.

A regime, saranno a disposizione degli utenti 700 monopattini, 400 biciclette elettriche o con pedalata assistita, 100 scooter elettrici e 70 macchine tra ibride ed elettriche.

«Gli uffici, ora, avranno novanta giorni per firmare i contratti con i due operatori – hanno spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli e l’assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno – e poi partiremo in tempo per la stagione estiva con questi servizi innovativi, utili soprattutto per i tanti turisti che visiteranno la nostra splendida città».