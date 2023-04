Martina Franca – All’opera si conosce il maestro. Le foto del decano Benvenuto Messia in mostra “i vecchi mestieri”. Benvenuto Messia, decano dei fotografi di Martina Franca, inaugurerà le stanze espositive della “Casa delle Arti”, in via Arco Casavola, al civico numero 8, nel cuore del centro storico della capitale della Valle d’Itria. L’inaugurazione dalla mostra fotografica “Vecchi mestieri” si terrà domenica 23 Aprile alle 18:00 e si protrarrà fino all’11 maggio.

Benvenuto Messia, è l’anima di una città sempre in evoluzione e pronta al cambiamento e ad ogni tipo di sfide. Benvenuto è un pezzo di storia martinese, le sue conoscenze, la sua spiccata personalità e professionalità nella sua pluridecennale attività di fotografo hanno reso possibile il racconto delle grandi trasformazioni della Martina attuale attraverso i suoi scatti.

Siamo veramente felici che il primo evento espositivo che organizziamo nella Casa delle Arti sia una mostra fotografica del caro amico Benvenuto Messia, che a sua volta ha fortemente voluto esporre proprio nelle nostre stanze alcuni dei suoi innumerevoli e preziosi scatti che danno lustro al territorio e alla storia più o meno recente della nostra città”, afferma Tonio Cantore, presidente di Riflessi d’Arte, a nome di tutti i soci e del direttivo. “E’ soltanto il primo degli eventi espositivi, e non solo, che proponiamo alla città e al territorio, con l’intento di offrire a tutti gli artisti che vorranno farlo la possibilità di mostrare il frutto della loro passione artistica”

E’ il primo evento espositivo, aperto al pubblico, con cui l’associazione “Riflessi D’Arte”, con il patrocinio morale del Comune di Martina Franca, apre le porte della Casa delle Arti, presso palazzo Motolese-Semeraro, di proprietà dell’ordine religioso delle Oblate di Nazareth, fondato dal vescovo concittadino Alberico Semeraro, del quale tra l’altro è iniziata da poco la causa di beatificazione.

Appuntamento dunque per I’inaugurazione di “Vecchi mestieri”, mostra fotografica a cura di Benvenuto Messia, domenica 23 Aprile alle 18:00 presso la “Casa Delle Arti”, a Martina Franca in via Arco Casavola 8 (alle spalle della torre dell’orologio, nei pressi della Basilica di San Martino).

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 fino all’11 maggio. Ingresso libero.