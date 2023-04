Da Bari all’Europa con l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari Venerdì 21 aprile, alle ore 20.00, nell’Auditorium “Nino Rota” a Bari prende il via un nuovo ciclo di cinque concerti dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari dal titolo “Da Bari all’Europa 2.0. Il pianoforte di Ludwig” che vedranno la partecipazione dei pianisti vincitori del Concorso promosso dall’ICO di Bari in collaborazione con i Conservatori di musica pugliesi (“Niccolò Piccinni” di Bari, “Umberto Giordano” di Foggia, “Tito Schipa” di Lecce, “Nino Rota” di Monopoli, “Giovanni Paisiello” di Taranto).

Per il primo appuntamento si esibirà al pianoforte Gabriele Zicari, studente del Conservatorio di Bari.

Il concerto, diretto dal maestro Mario Menicagli, si apre con un brano in prima esecuzione assoluta commissionato dall’ICO di Bari: si tratta della Sinfonia dei Giocattoli 3.0 a cura e con la partecipazione degli studenti e docenti del Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” di Bari che eseguiranno il brano con l’utilizzo di oggetti di uso comune (sonagli, fischietti, chiavi, fogli di carta, mestoli ecc.) comprese le suonerie dei cellulari.

Tutto il pubblico presente sarà invitato a partecipare.

Il programma prosegue con la Sinfonia da Le maschere di Pietro Mascagni e Cristalli di tempo per theremin e orchestra di Riccardo Santoboni che rientra nel ciclo “Di gente e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza” commissionato dall’ICO di Bari in onore del culto di San Nicola. L’evento si chiude con l’omaggio a Ludwig van Beethoven con l’esecuzione del Concerto n.1 in Do, op.15 per pianoforte e orchestra