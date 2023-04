La spiaggia Torre Quetta riapre ai baresi Finalmente ci siamo, le previsioni del tempo annunciano sole e temperature miti direi che siamo quindi pronti ad avviare la stagione di Torre Quetta 2023 approfittando del lungo punte del 25 aprile, l’appuntamento è quindi per sabato 22 aprile.

A partire dalle ore 10:00 Torre Quetta ospiterà la festa di inaugurazione, all’insegna della convivialità e dello stare insieme. Per l’evento inaugurale di Torre Quetta, programmata una festa tra la gente per i

cittadini. La giornata sarà all’insegna di piccoli trattenimenti diffusi, al mattino dalle 10:00 alle 13:00 parata di mascotte ed eventi itineranti; al pomeriggio dj e live set.

Tra gli ospiti programmati dalle 17:00 in poi:

THE GOOD OLE BOYS (Con alle spalle 1° anni di attività The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r’n’b italiano. Un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile…. Perfetto per ballare… piacevole da ascoltare…. intrattenimento allo stato puro!!!)

(Con alle spalle 1° anni di attività The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r’n’b italiano. Un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile…. Perfetto per ballare… piacevole da ascoltare…. intrattenimento allo stato puro!!!) BARI BLUES CONNECTION Il quartetto esplora ed interpreta il Blues, , a cui si aggiunge un grande interesse per il Folk d’autore, per il Rhythm’n’Blues e il Soul e il Rock’n’Roll, reinterpretando inoltre perle del repertorio italiano, sempre in chiave blues, per uno spettacolo che mescola sapientemente, ascolto e ritmo, ricerca ed energia. Con una storia più che decennale, i Bari Blues Connection sono un progetto musicale ormai consolidato nel panorama pugliese. I fondatori Claudio De Pascale e Dado Penta, partiti con un duo, allargano ben presto gli orizzonti musicali, avvalendosi delle doti batteristiche di Guido Vincenti e il sax di Gianni Ladisa.

Il quartetto esplora ed interpreta il Blues, , a cui si aggiunge un grande interesse per il Folk d’autore, per il Rhythm’n’Blues e il Soul e il Rock’n’Roll, reinterpretando inoltre perle del repertorio italiano, sempre in chiave blues, per uno spettacolo che mescola sapientemente, ascolto e ritmo, ricerca ed energia. Con una storia più che decennale, i Bari Blues Connection sono un progetto musicale ormai consolidato nel panorama pugliese. I fondatori Claudio De Pascale e Dado Penta, partiti con un duo, allargano ben presto gli orizzonti musicali, avvalendosi delle doti batteristiche di Guido Vincenti e il sax di Gianni Ladisa. PASQUALE 33 una storia cominciata come disc jockey nel ’74 quando pensare di vivere selezionando musica per professione sembrava una follia. Nell’ 86 partecipa come socio e dj ad una visione che presto diventerà una caratteristica della nightlife pugliese: trasformare una villa dell’800 in discoteca…ed è così che nasce un club mitico come il Renoir. Un solo anno dopo, nell’87, inizia la

sua avventura imprenditoriale con Doctormusik, un negozio di dischi specializzato in vinili d’importazione che presto diventa il punto di riferimento dei maggiori operatori della musica pugliese. Nel ’90 ancora una visione che si concretizza: fare di Bari una capitale del jazz europeo.

Durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, ci saranno svariate dimostrazioni, sportive e culturali, grazie alla collaborazione delle associazione, che presenteranno le loro attività che faranno parte del palinsesto estivo. Tra le altre: NORDIC WALKING SUS, ASD PLACEBO, MOTUS PROJECT, ARTIDEA, IL VOLO DELLA RONDINE, PIZZICA.ME, I PIZZICAREDDI, SOCIETA’ DI DANZA CIRCOLO PUGLIESE, ASD APUGLIA TANGO, ADS SNUPY, SPACCABARI e molte altre.

Di seguito un programma delle attività che si alterneranno durante la giornata:

MATTINA

una storia cominciata come disc jockey nel ’74 quando pensare di vivere selezionando musica per professione sembrava una follia. Nell’ 86 partecipa come socio e dj ad una visione che presto diventerà una caratteristica della nightlife pugliese: trasformare una villa dell’800 in discoteca…ed è così che nasce un club mitico come il Renoir. Un solo anno dopo, nell’87, inizia la sua avventura imprenditoriale con Doctormusik, un negozio di dischi specializzato in vinili d’importazione che presto diventa il punto di riferimento dei maggiori operatori della musica pugliese. Nel ’90 ancora una visione che si concretizza: fare di Bari una capitale del jazz europeo. Durante tutta la giornata, in diverse zone della struttura, ci saranno svariate dimostrazioni, sportive e culturali, grazie alla collaborazione delle associazione, che presenteranno le loro attività che faranno parte del palinsesto estivo. Tra le altre: NORDIC WALKING SUS, ASD PLACEBO, MOTUS PROJECT, ARTIDEA, IL VOLO DELLA RONDINE, PIZZICA.ME, I PIZZICAREDDI, SOCIETA’ DI DANZA CIRCOLO PUGLIESE, ASD APUGLIA TANGO, ADS SNUPY, SPACCABARI e molte altre. Di seguito un programma delle attività che si alterneranno durante la giornata: MATTINA NORDIC WALKING SUD – walking 9 km

ASD PLACEBO – lezioni prova di Sthenathlon

MOTUS PROJECT – lezione aperta di funzionale

ARTIDEA – lezione di thai chi

MOTUS PROJECT – lezione di thai chi

IL VOLO DELLA RONDINE – lezione yoga

ARTIDEA – danze etniche

PIZZICA.ME – incontro di pizzica

POMERIGGIO

POMERIGGIO I PIZZICAREDDI – incontro di pizzica

ASSOCIAZIONE APULIA TANGO – lezione dimostrativa

ARTI E MIELE – presentazione letteraria

Tutti i chioschi saranno aperti e pronti ad accogliervi con le loro specialità, vi ricordiamo

tutte le attività di food & drink :

Tutti i chioschi saranno aperti e pronti ad accogliervi con le loro specialità, vi ricordiamo tutte le attività di food & drink : JOY’S IRISH PUB – BIRRERIA PUB

LA PARILLA EN LA PLAYA – PUB SUDAMERICANO

FRUIT BAR – BAR

COOL – AMERICAN BAR

BOMBETTERIA – BRACERIA

TERZO TEMPO – BIRRERIA TAPASERIA

RIVA BEACH CLUB – AMERICAN BAR

ENZO E CIRO – PIZZERIA

La spiaggia Torre Quetta riapre ai baresi

Per tutta la giornata sarà attivo sia il parcheggio interno alla struttura che quello esterno a

servizio di Torre Quetta, si ricorda inoltre di passare dalla cassa automatica prima di ritirare

l’auto o di ritirare il ticket di uscita direttamente presso i chioschi sul mare.