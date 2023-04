Animali d’affezione, due iniziative dell’amministrazione Melucci

Con due specifiche iniziative, continua l’impegno dell’amministrazione Melucci per gli animali d’affezione, in particolare per favorire la loro tutela, ridurre il randagismo e contrastare il fenomeno degli abbandoni.

La prima è l’undicesima edizione del “Microchip day” organizzata, dalle 9 alle 13 di domenica 23 aprile, nel canile sanitario di Taranto di via Galeso, in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione, il Siav e l’Uos di prevenzione randagismo e profilassi antirabbica del randagismo dell’Asl di Taranto.

«In tale occasione, senza alcuna prenotazione, sarà applicato gratuitamente il microchip ai cani di proprietà dei residenti a Taranto – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – con conseguente iscrizione nell’anagrafe canina regionale. Ricordo che l’applicazione del microchip è un obbligo di legge per i proprietari e un diritto dei nostri amici animali, soprattutto è un atto d’amore verso il proprio cane, utilissimo per ritrovarlo in caso di smarrimento».

La seconda iniziativa, invece, riguarda la riapertura dei termini della campagna di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà sempre di cittadini residenti nel comune di Taranto, ente che si farà interamente carico delle spese veterinarie per ulteriori 72 cani in graduatoria, dando priorità alle femmine, interventi eseguiti da veterinari già individuati dall’amministrazione in seguito ad avviso pubblico.I cittadini interessati, proprietari di cani regolarmente microchippati e iscritti all’anagrafe canina, devono presentare domanda per l’inserimento in graduatoria entro lunedì 5 giugno (info 0994581653/126 ambiente@comune.taranto.it – bando su www.comune.taranto.it) via mail a barbara.galeone@comune.taranto.it o angelica.brescia@comune.taranto.it, di persona in occasione del “Microchip day” di domenica 23 aprile.