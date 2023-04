Per il Taranto punto d’oro in ottica play off!

Il Taranto in 10′ dal 65′ (espulsione di Boccadamo), rischia di vincere a Monterosi e vola in zona play-off, in attesa del match casalingo con il Messina.

Se a qualcuno sarà capitato di vedere l’inizio e la fine di questa partita, non crederà al fatto che il Taranto l’ha dominata, anche in 10. Infatti, al 6’, il Monterosi sta per passare quando Sciacca ha fatto penetrare un pallone in area che solo per sfortuna di Carlini o per bravura di Vannucchi, non è entrato. E poi, al 95′, Costantino era andato in gol, ma aveva fatto fallo su Vannucchi. Ovviamente gol annullato. In mezzo, invece, tutto Taranto.

Al 1′ minuto di recupero, di testa, Citarella (entrato da 2 minuti) prende il palo.

MONTEROSI – TARANTO 0-0

Monterosi: Alia; Mbende, Tartaglia, Piroli (80’ Bittante); Verde (69’ Rossi), Santoro (80’ Di Paolantonio), Parlati, Di Renzo (85’ Tonin); Carlini; Vitali, Costantini. Panchina: Moretti, Basile, Gasperi, Burgio, Di Francesco, Lipani, Tolomello, Della Pietra. All. Menichini.

Taranto: Vannucchi; Formiconi, Antonini, Sciacca; Evangelisti, Romano (60’ Mazza), Provenzano, Labriola (88‘ Citarella), Boccadamo; Bifulco (69’ Canalicchio), Tommasini. Panchina: Loliva, Semprini, Nocciolini, Fontana, Colurciello, Rossetti, Finocchi.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia. Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Fabio Catani di Fermo. IV: Carlo Esposito di Napoli.

Ammoniti: Antonini, Formiconi (T); Verde, Mbende (M).

Espulsi: Boccadamo (T) al 65’ per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso.

Note: Angoli 4-1