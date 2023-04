La Bcc Castellana pronta per i play off

Al via gara 1 dei quarti a Cantù

Al via i playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: domenica 16 aprile 2023 si gioca gara 1 dei quarti di finale. La Bcc Castellana Grotte riparte dal Pala Francescucci di Casnate per affrontare la Pool Libertas Cantù: prima battuta alle ore 18, in contemporanea alle altre tre sfide della griglia playoff.

Cammino certamente in salita per la formazione gialloblù che, dopo il cambio della guida tecnica, in Lombardia vedrà disporsi in panchina Giuseppe Barbone, così come del resto già accaduto nella post season dello scorso anno. Fattore campo avverso in tutte le eventuali serie dei playoff 2023 per la Bcc Castellana Grotte che ha chiuso la regular season al settimo posto e che sarà quindi costretta a giocare in trasferta tutte le eventuali “belle”.