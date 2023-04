Vela a Taranto il 15 e il 16 aprile

Waszp. Nel prossimo week end (15-16 aprile) a Taranto la zonale di categoria

Cresce la flotta foil pugliese in vista dei campionati nazionali, europei e del Sail GP a Taranto

Taranto si appresta a vivere un altro week end di sport all’insegna del mare e del vento.

La rada di Mar Grande sarà protagonista, infatti, i prossimi sabato 15 e domenica 16 aprile, della regata zonale (Puglia) per la categoria di vela Waszp: la deriva monoposto in vetroresina ideata nel 2010 che si caratterizza per l’utilizzo della tecnologia foil.

Le barche volanti a Taranto ormai sono una presenza costante dal Sail GP in poi – afferma Francesco Bonvino, componente del Circolo velico Ondabuena e istruttore della Foil Academy della Federazione Italiana Vela – e come Circolo abbiamo inteso rafforzare questa esperienza costituendo la flotta più numerosa del sud Italia.

Sabato e domenica prossima a contendersi le prove della tappa zonale saranno prevalentemente atleti provenienti da Taranto e dal Circolo vela Bari.

Sono previste quattro prove al giorno (8 in tutto) e la tappa tarantina rappresenta il secondo appuntamento per il campionato regionale dopo le prove di Bari dell’11 e 12 febbraio scorsi.

Si tratta di test importanti anche in vista del circuito ranking nazionale che si svolgerà in tappe a Castiglione della Pescaia (22 e 23 aprile), sul Lago di Bracciano (6 e 7 maggio), sul Lago di Santa Croce (20 e 21 maggio) e sul Lago di Como (17 e 18 giugno) e in preparazione dei Campionati Europei che si svolgeranno in Francia dal 17 al 23 luglio.

Il calendario delle regate Waszp dimostra inoltre come Taranto rappresenti anche una felice anomalia – afferma Bonvino – Perchè in un contesto tutto centro-nordista, la rada di Mar Grande spicca per gli appuntamenti di settembre con il Sail Gp, ma anche con la tappa conclusiva del Circuito ranking nazionale “Italia Cup” organizzata proprio da Ondabuena tra il 30 settembre e il 1 ottobre prossimi.

La partenza per la regata zonale categoria Waszp del prossimo week end, sarà sabato 15 aprile alle ore 10.00 dal Molo Sant’Eligio a Taranto.

Per assistere alle gare basterà affacciarsi dalla ringhiera del Lungomare di Taranto. Lo spettacolo è garantito.