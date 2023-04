Un pó di sollievo – calano le bollette del gas. Il calo delle bollette del gas è un segnale importante per imprese e famiglie costrette a fare i conti per troppo tempo con costi energetici fuori controllo, con la Puglia che si classifica sesta in Italia per consumi. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, in riferimento al taglio del 13,4% delle bollette del gas a marzo rispetto a febbraio e al calo del 55,3% delle bollette della luce nel secondo trimestre a partire dal primo aprile da parte di Arera.

Serve comunque rivedere la dipendenza energetica dall’estero per combattere possibili nuovi rincari bollette secondo Coldiretti Puglia è utile la valorizzazione delle biomasse agricole per la produzione di biocarburanti avanzati per il comparto energetico e bio-chemicals, oltre alla ricerca e promozione di colture per la produzione di cariche alternative per le green refinery.

Con gli aumenti di elettricità e gas, la promozione di rete energetiche alternative – insiste Coldiretti Puglia – rappresenterebbe un contributo determinante alla transizione green ma anche per contrastare l’aumento dei costi per famiglie e imprese. In questo senso l’agricoltura gioca un ruolo strategico.