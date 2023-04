A rischio 47mila Imprese e 153mila post di lavoro. Sono decine le aziende baresi che si sono già rivolte allo sportello crediti di Confartigianato Bari. Secondo alcuni dati dell’associazione di categoria nazionale, il ritardo del pagamento dei crediti del bonus facciate agli edili mette a rischio 47mila imprese e 153mila posti di lavoro sull’intero territorio nazionale.

La Confartigianato in collaborazione con Harley Dikkinson – azienda attiva nell’implementare nuovi modelli di business e soluzioni finanziarie e di garanzia dedicate ai diversi operatori della filiera immobiliare – ha realizzato una piattaforma nazionale dove verrà fatta confluire tutta la documentazione relativa ai crediti al momento bloccati nei cassetti fiscali. Subito dopo sarà creato un Fondo aggregatore, nel quale convergeranno i crediti provenienti da tutta la penisola, funzionale a negoziare con gli istituti di credito maxi cessioni a condizioni vantaggiose per liquidare le imprese in sofferenza dando loro ossigeno per proseguire le attività.

Lo sportello barese rientra in una strategia più ampia di Confartigianato nazionale che dopo avere più volte chiesto al Governo, senza risposta, di assumere impegni precisi in tempi rapidi per proporre una soluzione alla grave situazione provocata dai crediti incagliati, si schiera con questo strumento ancora una volta a difesa di imprese e posti di lavoro.

«Siamo di fronte a uno spiegamento di forze straordinario che ci auguriamo possa salvare le aziende della filiera costruzioni – edili, impiantisti, serramentisti – che in buona fede e rispettando le leggi dello Stato, hanno anticipato i costi degli interventi a valere sui bonus e accumulato crediti, ormai da mesi bloccati nei cassetti fiscali», il commento del presidente dell’UPSA Confartigianato Bari, Francesco Sgherza. «Il nuovo servizio proposto – prosegue – è la degna conclusione di una serrata attività di rappresentanza che ha impegnato per mesi Confartigianato al fianco delle imprese».