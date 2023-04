Ragazzo ferito a colpi di pistola: a Taranto, durante la notte, un giovane appena 24enne è stato ferito da un proiettile che lo ha colpito all’altezza del ginocchio. L’autore dello sparo non è ancora ben identificato. Le condizione del giovane non sono gravi ma è stato in ogni caso, in via precauzionale, trasportato all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto

0 Shares