Arrestati 3 imprenditori e dirigente comunale: ci troviamo a Statte, provincia di Taranto, dove 3 imprenditore ed un dirigente comunale per varie accuse fra cui corruzione e turbativa d’asta. L’ordinanza di custodia cautelare, con braccialetto elettronico, è stata firmata istantaneamente dal gip di Taranto Rita Romano.

Ma la vicenda non si ferma qui: gli indagati sono in tutto nove. L’accusa sostiene che il dirigente comunale abbia interferito, causando evidenti alterazioni, alcune gare d’appalto e concesso affidamenti alle imprese di uno degli imprenditori condannati in cambio del 10% degli appalti.

L’indagine si è originata da alcuni accertamenti su un appalto della durata di quattro mesi e del valore di 147mila euro. Secondo la Polizia di Stato, i due indagati avevano già concordato le date e i luoghi dove le tangenti sarebbero state consegnate.

La sentenza del Gip ha disposto il sequestro preventivo di alcune somme di denaro fino a circa 83mila euro, considerato come il profitto complessivo dalle attività illecite.