Salento un itinerario turistico enogastronomico “Salento Wine Train”. Un evento, un confronto tra: istituzioni, università e operatori del mondo dei trasporti, della viticoltura e del turismo per gettare le basi di un viaggio nelle terre del Primitivo e del Negramaro a bordo di treni d’epoca. Si terrà sabato 15 aprile, dalle ore 10 presso l’Hotel Tiziano per discutere del “Salento Wine Train”, l’idea lanciata dall’On. Andrea Caroppo e promossa nei giorni scorsi durante il Vinitaly.

L’incontro riunirà attorno a un tavolo istituzioni e cantine.

“Sono molto felice del riscontro positivo che sto ricevendo rispetto alla proposta di creare un Salento Wine Train, cioè un percorso enogastronomico tra le terre del Primitivo e del Negramaro a bordo di treni d’epoca. Il viaggio che ho immaginato – spiega Caroppo – si ispira ad iniziative speculari nate in California e Sudafrica e mira a creare in Salento un itinerario turistico enogastronomico ed esperienziale stabile e a lungo periodo che unisca la mobilità lenta e il fascino della ferrovia alla produzione vitivinicola delle cantine salentine e al loro splendido paesaggio.

Il Salento non è soltanto “sole, mare e vento” – continua Caroppo. È anche patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico e come istituzioni e imprenditori abbiamo il dovere di promuoverlo nella sua totalità. Il viaggio che intendo realizzare, assieme a tutti gli attori protagonisti, si muove in questa direzione perché mira, tra le altre cose, anche a supportare le nostre cantine che sono sinonimo di eccellenza in Italia e nel mondo”, conclude Caroppo.