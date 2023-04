Miulli in Rosa 2023, visite gratuite per l’Open week dedicato alla salute della donna Essere donna è volersi bene. Prevenzione: donna e salute. Le donne sono sempre pronte a prodigarsi per gli altri, ma non fanno mai abbastanza per la propria salute e il proprio benessere. Una cattiva abitudine che purtroppo si è diffusa ancora di più durante la pandemia.

Da ciò l’idea di organizzare in occasione della Giornata Nazionale della salute della donna, un messaggio forte sull’importanza della prevenzione che aiuta a individuare eventuali patologie quando sono ancora sul nascere e quindi evita lunghi e dolorosi viatici nelle strutture sanitarie col conseguente disagio per le famiglie e per le donne stesse.

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’Ospedale “F. Miulli” partecipa all’ottava edizione dell’(H)Open Week organizzato a livello nazionale dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere.

Il Miulli, che ha ricevuto proprio da Onda due Bollini Rosa per l’eccellenza delle cure dedicate alle donne, dedica dunque le giornate dal 18 al 22 aprile alla promozione e all’informazione riguardo alla prevenzione e alla cura delle principali patologie femminili.

Accanto alle visite, agli esami e agli incontri in presenza, il Miulli ha anche previsto un’attività di sostegno psicologico a proposito dei rapporti tossici, sia in presenza che con colloqui telefonici.

Il pomeriggio di giovedì 20 aprile prevede inoltre una diretta streaming sui canali social dell’ospedale (Facebook, Instagram e YouTube) dedicata alle novità sulla prevenzione e sul trattamento dei tumori ginecologici.

Sempre più punto di riferimento per la cura delle patologie femminili, il Miulli è infatti stato recentemente riconosciuto dalla Fondazione Onda tra i migliori d’Italia per l’alta specializzazione nella presa in carico delle donne affette da tumore dell’ovaio e dell’endometrio, a confermare i dati dell’ultimo Piano Nazionale Esiti (PNE) dell’Agenas che individuano questo Ente quale il primo centro della regione Puglia per numero di casi trattati per queste neoplasie.



MIULLI IN ROSA – OPEN WEEK

UNA SETTIMANA INCENTRATA SUL BENESSERE AL FEMMINILE A CURA DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA



Martedì 18 aprile, ore 16–18

LA GRAVIDANZA – UN TÈ CON L’OSTETRICA

• Chiarimenti per le mamme nel 2°-3° trimestre di gravidanza

• Biblioteca Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Giovedì 20 aprile, ore 14–19

BENESSERE DELLA DONNA NELL’ETÀ ADULTA

• Visita specialistica ginecologica ed ecografia transvaginale

• Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Sabato 22 aprile, ore 9-13

ESAME DI SCREENING PER I TUMORI DEL COLLO DELL’UTERO – PAP-TEST

• Rivolto alle donne dai 25 ai 65 anni di età

• Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0

Per info e prenotazioni: 080 3054787 (nei giorni 13 e 14 aprile, h 14.30–15.30, prenotazione obbligatoria)



Giovedì 20 aprile, ore 15.30–17

TUMORI GINECOLOGICI: NOVITÀ SU PREVENZIONE E TRATTAMENTO

• Diretta Instagram e Facebook

SOSTEGNO PSICOLOGICO: I RAPPORTI TOSSICI

Mercoledì 19 aprile

• Colloqui Telefonici

Contatto diretto con lo psicologo al numero 080.3054727 (ore 10–13 e 15–18)

Venerdì 21 aprile

• Colloqui in Presenza

Ambulatori Ginecologia e Ostetricia Ospedale “F. Miulli” – Piano 0 (ore 9–13)

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo rosaalba.lisco@miulli.it