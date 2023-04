Capuano: “Limoni alla baracca 14”

clicca qui per il video conferenza post gara taranto pescara – Cerca con Google

La conferenza stampa di Mister Capuano, post Taranto-Pescara, è stata perfetta. Proprio come la partita dei rossoblu. Nessuna esaltazione di troppo. Se c’è stato da magnificare qualcosa, di sicuro lo ha fatto per i suoi ragazzi. Ma nemmeno più di tanto. Piccola polemica con Zeman, ma ci sta. Si sa, il boemo non perde mai lui, sono sempre gli altri ad aver sbagliato qualcosa. “Ne ero certo che avremmo giocato per vincere. Così è stato e ne siamo felici. Anche perché c’era più pubblico del solito allo stadio. La mia squadra ha fatto tutto il possibile, nonostante l’assenza di 8 elementi. Tutto bene ma ci sarà sicuramente qualcuno scontento qui. Limoni gratis per chi ne volesse: si possono ritirare alla baracca 14 del mercato. Ve l’avevo detto: Bifulco aveva solo bisogno di tempo per dimostrare il suo valore. E non perché ha segnato oggi due gol. Anche se già salvi, onoreremo al massimo i nostri futuri impegni”. Piccolo appunto sulle parole di Zeman che deve aver ascoltato poco prima. Lo Boemo diceva che Capuano fa bene la difensiva ma in attacco improvvisa.

clicca qui per il video conferenza post gara taranto pescara – Cerca con Google