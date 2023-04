Sfiorata tragedia a Brindisi per il crollo di un ascensore. Attimi di terrore a Brindisi, in una palazzina a via Ofanto.

Un ascensore è precipitato per due piani, dal 5 al 3. Tre persone componenti della stessa famiglia all’interno.

Fortunatamente i tre non hanno subito gravi ferite, tanto da potersi recare da soli in ospedale.

Sul posto, oltre ai carabinieri e la polizia locale, i Vigili del Fuoco che dovranno appurare la causa del terribile evento, visto che a quanto è trapelato, l’ascensore era stato sostituito a gennaio per problemi che aveva presentato