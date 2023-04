Ultima di regular season per Bcc Castellana

Bcc Castellana Grotte, ultima di regular season a Santa Croce

Ultima giornata della regular season per il campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: la Bcc Castellana Grotte si prepara ad una trasferta toscana che vale molto sia in termini di classifica che di morale. Domenica 2 aprile 2023, con prima battuta alle ore 18 (tutte le gare in programma per il 26esimo turno si giocheranno in contemporanea), infatti, la formazione allenata da Jorge Cannestracci sarà impegnata sul gommato di casa della Kemas Lamipel Santa Croce.

Di fronte, al Pala Parenti, ci saranno i toscani, attualmente sesti con 42 punti, e la compagine pugliese del presidente Nino Carpinelli, al momento quinti con 43 punti. Evidente come quella tra Santa Croce e Castellana Grotte sia una sfida cruciale nella corsa alla composizione della griglia playoff. Gli spareggi per la promozione in Superlega, infatti, scatteranno il prossimo 16 aprile e coinvolgeranno le squadre classificate tra il primo e l’ottavo posto al termine della stagione regolare. Al momento sono certe della propria posizione Vibo Valentia (prima con 57 punti), Cantù (seconda con 48) e Ravenna (ottava con 38 punti). In mezzo, può davvero accadere di tutto.