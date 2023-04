Tragedia in monopattino sfiorata a Bari Tragedia in monopattino sfiorata a Bari questa mattina tra un monopattino elettrico su cui viaggiavano due studenti Erasmus e un’autobus dell’Amtab. L’impatto è avvenuto all’alba intorno alle 5, all’incrocio tra Corso Italia e via Manzoni.

I due giovani sono stati sbalzati dal veicolo elettrico e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale barese. Ad ogni modo i ragazzi hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi del sinistro stradale. Per il momento la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Da una prima ipotesi, i due ragazzi viaggiavano contromano e in due nonostante l’articolo 75-decies, del decreto-legge del 10/09/2021 n. 121, prevede che: «È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo». Il monopattino elettrico è studiato per una sola persona, in due è fortemente compromessa la stabilità e quindi la sicurezza alla guida.