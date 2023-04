Il Bari vince ed è terzo

Il Bari supera il Benevento e torna al terzo posto.

Sconfitto il Benevento al San Nicola per 2-0. A dire il vero erano stati i campani a partire bene al 35’, quando avevano prima ottenuto un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Pucino poi annullato dopo il check del Var. Al 40’ anche un uomo i meno per i giallorossi (doppio giallo per Acampora). Nel secondo tempo, subito rigore segnato da Antenucci per il Bari, causato da un fallo di Foulon su Cheddira. Al 24’ arriva il rosso a Viviani e immediato raddoppio di Folorunsho.

Tabellino

Bari-Benevento 2-0

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari (31’st Zuzek), Mazzotta; Maita (1’st Morachioli), Maiello, Benedetti; Bellomo (31’st Molina); Antenucci (43’st Matino), Cheddira (21’st Folorunsho). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Scheidler, Ceter, Ricci, Dorval. All.: Mignani

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta, Viviani, Acampora, Foulon; Tello (31’st Kubica), Carfora (26’st Karic); Pettinari (21’st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Karic, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias. All.: Stellone

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Meli e Cipriani. Quarto ufficiale: Pirrotta. VAR e AVAR: Abisso e Alassio

Marcatore: 9’st Antenucci su rig., 26’st Folorunsho

Note: Espulsi Acampora al 40’pt e Viviani al 24’st per doppio giallo. Ammoniti Maita, Letizia, Tello, Veseli. Minuti di recupero 2’pt e 5’st