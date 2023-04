Gladiator sbanca Martina Franca. Dopo la vittoria del ricorso, porte aperte al Tursi.

Italia – serie D – Girone H

29° Giornata

Martina Calcio 1947 Vs Gladiator1924

Stadio Tursi – Martina Franca

1 Aprile 2023

Il Martina Calcio 1947 punti 36.

LE FORMAZIONI

ASD Martina Calcio 1947: Figliola, Cappellari, Mangialardi, Cerutti, Teijo, Diaz, Dieng, Pinto, Suhs, Mancini, Ievolella. A disposizione: Lotito, Perrini, Petitti, Aprile, Langone, Vaticino, Meneses. Allenatore: Pizzulli.

Gladiator 1924: Bufano, Puca, Mancini C., Cipolletta, Tomi, Squerzanti, Corigliano, Marianelli, Caruso, Messina, Panaioli.

Il Gladiator sbanca Martina Franca Tre punti per il Gladiator fondamentali per la salvezza, il Martina deve ritrovare la vittoria e la fiducia in sé stesso, testa alla prossima di campionato per il turno infrasettimanale.

Risultato parziale 0-0

RISULTATO finale 0-1 Squerzanti