E’ volato in cielo Ivan Romanzini. Un pezzo di cuore del Taranto. Figura storica degli anni importanti in serie B della compagine rossoblu. Aveva 77 anni Ivan Romanzini. Divenne capitano e rimase tale in tutto il suo periodo a Taranto. Alla sua famiglia, giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di PUGLIA Press.

