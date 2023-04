Capuano: “Il Taranto deve pensare solo a sé stesso”. Questo, in sintesi, il pensiero di Capuano per domani a Crotone ma anche per le restanti partite (in tutto sono 4). “Va considerato che il Crotone sta disputando un campionato che l’avrebbe vista promossa diretta in tutti e tre i gironi, se non ci fosse stato un Catanzaro di un altro pianeta. Quindi, allo Scita, affrontiamo una grandissima squadra ma con la voglia di fare risultato. La partita dell’andata, fu quella della svolta. Venivamo da una crisi di risultati, soprattutto fuori casa. Da allora, riprendemmo un cammino che ci vide poi vincere a Pescara, in casa col Monterosi e a Messina. La nostra infermeria è sempre più affollata. Mancheranno certamente Crecco, Diaby e Manetta”. Alla domanda se, con un po’ di fortuna, si potrebbero agganciare i play off, ha risposto: “E’ bello che i nostri ragazzi ci pensino”. Su Tommasini, ritiene sia un discorso societario, se debba rimanere o meno, nel prossimo anno.

