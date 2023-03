Far star bene fa bene! Abbracci e sorrisi all’ospedale Policlinico di Bari per un’iniziativa del tutto privata. Da Grottaglie Fornaro Salvatore ha messo su, due ore di spensieratezza per i bambini dell’Ospedale con regali e mascotte.

Insieme all’assistenza dell’associazione Apletionlus, all’interno dell’unità operativa complessa di pediatria ospedaliera ad indirizzo oncoematico, far divertire i bambini ricoverati.

Raggiunto telefonicamente ci ha spiegato che era un’evento a cui teneva particolarmente e che a causa della sua conoscenza della malattia, riteneva oltremodo importante “I bambini, per me sono semplici, fiduciosi, innocenti, puri, belli come gli angeli… regalare e far passare del ore di felicità ai bambini oncologici, li dove so cosa significa. – aggiunge – Vorrei ringraziare tutti, dal Direttore Dottor Nicola Santoro alla Dottoressa Giovanna Natile, alle volontarie dell’associazione Apletionlus a tutto il personale medico-sanitario, alle mascotte e soprattutto a bambini e ai loro famigliari. Auguro a tutti loro solo che i loro sogni si realizzino sempre.“