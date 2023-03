Taranto – “Lo giuro!” gridato in coro da Marinai e Carabinieri

E fu giuramenti! Plurale d’obbligo perché giuravano gli allievi del 25° Corso Normali Marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto e gli allievi del 141° Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.

Tanti disagi in città in questa settimana ma, quanto si è visto, perlomeno a dato il giusto lustro a Taranto, nell’ultimo periodo, dipinta dai media nazionali come terra di sprovvediti.

Il tutto si è svolto sul Lungomare di Taranto.

Ovviamente, erano presenti le massime autorità cittadine e militari. A rappresentare lo Stato, vi era Sottosegretario alla Difesa, l’onorevole Matteo Perego di Cremnago. Per le forze Armate, vi erano il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Marina e il Comandante Generale dei Carabinieri.

Nello schieramento era anche presente una Compagnia Interforze di tutte le Forze Armate e, alla fonda in Mar Grande, alcune navi della Marina Militare.

Come in tutti i giuramenti, presenti familiari ed amici dei militari che prestavano giuramento ma anche tanti tarantini. Clima festoso e tanti applausi.