L’ex  Gip di Bari De Benedictis ai domiciliari

L’ex Gip di Bari De Benedicti ai domiciliari. I legali dell’ex Gip di Bari Giuseppe De Benedictis, condannato in primo grado per detenzione e traffico di armi ed esplosivi, corruzione e ricettazione, hanno channo chiesto la revoca dei domiciliari, richiesta accettata dalla Corte d’appello di Lecce ma solo per il reato riguardante la corruzione.

Il processo di Appello è già in corso, in primo grado per la corruzione era stato condannato a 9 anni e 8 mesi, mente per le restanti accuse a 12 anni e 8 mesi, reati commessi, secondo l’accusa. in concorso con un imprenditore agricolo e un caporal maggiore dell’Esercito