E la Marina Militare incaglia nel Mar Grande. Ironia sul web: “Non posso né scendere né salire”

Occhi puntati in queste ore sulla rotonda del lungomare di Taranto dove stamane si svolgerà il giuramento congiunto della Marina Militare e dei Carabinieri. Tra prove tecniche e vari passaggi ieri non è passato inosservato un momento di défaillance della nave Martinegro, fregata missilistica della Marina Militare.

Durante alcune manovre a ridosso della costa la nave è rimasta incagliata nei pressi del Castello Aragonese dove si trovava insieme ad altre navi. E’ stato necessario l’intervento di alcuni rimorchiatori per il disincaglio.



La cosa non è passata inosservata e sul web in pochi minuti sono apparsi foto e video del momento imbarazzante.

“Non posso né scendere né salire” scrive un internauta parafrasando un noto film di Aldo Giovanni e Giacomo; “Capitan Schettino salga a bordo cXXXX”, “A Taranto anche in mare si riesce ad avere problemi con le doppie file”, “Con questi dobbiamo fare la guerra???” “Si voleva fare la ringhiera controsenso”.



Con una nota stampa è stato poi spiegato l’accaduto, si legge:

“Nel pomeriggio di oggi ( ieri per chi legge, ndr), durante una serie di manovre addestrative alla navigazione in acque ristrette nella rada di Taranto, la fregata MARTINENGO, a causa di un problema tecnico, è ricorsa all’utilizzo di due rimorchiatori per liberarsi da un basso fondo. La nave ha ripreso

subito dopo l’attività”.