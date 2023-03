Il triangolo maledetto delle auto rubate. Il triangolo maledetto delle auto rubate e delle carcasse ritrovate a Cerignola, Borgo Mezzanone e i 5 reali siti, una vergogna nazionale.

Solo nel pomeriggio del 30 marzo tra Carapelle e Cerignola, sono state ritrovate e rimosse almeno minimo 20 auto nuove rubate.

Le auto cannibalizzate e per fortuna nel rispetto dell’ambiente non bruciate, a nome mio e della società civile, devo ringraziare i ladri di auto per non aver acceso le carcasse, i Carabinieri di Carapelle, la Polizia Stradale di Foggia e Commissariato di Cerignola, le custodie giudiziarie: Fratelli Tarantino e Lello Di Ciomma e tutti i cittadini che collaborano in modo discreto a segnalare i crimini.

Comandante Giuseppe Marasco Tenente Lino Murgo