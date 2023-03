Cisternino – Festa della Madonna d’Ibernia. Lunedì 10 aprile dalle ore 07:00 alle 00:00 festa della Madonna d’Ibernia presso il Santuario – La rituale festa sarà caratterizzata dai riti religiosi e i solenni festeggiamenti accompagnati dagli operatori del commercio su area pubblica. L’evento si chiuderà con i fuochi pirotecnici a cura della ditta incaricata.

“Il Santuario della Madonna d’Ibernia sorge nella campagna di Cisternino, poco distante dal centro abitato, lungo la strada che conduce ai monti comunali. Il complesso cultuale, immerso nel paesaggio rurale tipico della Valle d’Itria, si compone di 2 edifici: la chiesa, dedicata alla Madonna d’Ibernia (in dialetto “A Madonne de vèrne “) con il suo ampio sagrato, e la cosiddetta “Casa dell’Eremita o del Custode”, forse in origine una piccola cappella corrispondente a un primitivo luogo di culto.

Il santuario è, da sempre, meta di pellegrinaggio. Si scoprirà anche la particolare storia di una tradizione gastronomica cistranese, quella del “chirrùcchele”, un dolce che il lunedì di Pasqua, viene portato in dono alla Madonna, come ex voto per invocare la sua protezione.”