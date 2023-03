Attenzione alla rottamazione delle Cartelle esattoriali. Non viene applicata a chi non la richiede. Ecco cosa fare.

Numerosi gli utenti che si stanno trovando in difficoltà per accedere alla rottamazione che deve comunque essere richiesta anche per cartelle inferiori a 1000 euro.

La scadenza è entro il 30 aprile

Attenzione alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Saldo E Stralcio Delle Mini Cartelle

Le mini cartelle esattoriali, quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Ma affinché le cartelle fino a 1.000 euro vengano rottamate occorre presentare una richiesta da parte del contribuente che intende regolarizzare la propria posizione.

Per beneficiare della rottamazione manifestare la volontà di cancellarle

Diversamente da quanto accade per lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, per le quali comunque manifestare la volontà di cancellarle, per beneficiare della rottamazione delle cartelle superiori a 1000 euro purché iscritte al ruolo entro il 30 giugno 2022,

Presso l’Agenzia delle Entrate non è possibile presentare istanze di rottamazione allo sportello

occorre presentare una richiesta su piattaforma on line, in quanto presso l’Agenzia delle Entrate non è possibile presentare istanze di rottamazione allo sportello, da parte di chi intende regolarizzare la propria posizione.

Chi ha una rottamazione in corso o una rottamazione decaduta, può presentare la richiesta ottenendo un ulteriore sconto sul pagamento in atto

Alla rottamazione quater potranno aderire anche coloro che hanno in piedi la rottamazione ter, in modo da diluire le rate residue con un ulteriore sconto per coloro che sono decaduti dalla rottamazione ter o precedenti.

Questo discorso vale anche per chi ha in corso rateizzazioni di debiti, in modo da poter beneficiare di una congrua riduzione.

La rottamazione quater prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio”.

Quindi l’unico disagio è che va chiesta on line attraverso magari professionisti che previo verifica cancellano le cartelle non dovute ed inseriscono l’effettivo da rottamare entro il 30 aprile prossimo



E’ stato messo a disposizione da una agenzia specializzata con piattaforma dedicata un numero verde al quale chiamare pur senza ricevere risposta, visto il gran numero di chiamate in questo momento, ma non è necessario attendere la risposta dell’operatore, l’utente il cui numero sarà visualizzato dal sistema, riceverà una chiamata entro un’ora da uno degli addetti del servizio di rottamazione.

Numero Verde Rottamazione

Chiamate al numero verde pur senza attendere risposta. Il vostro numero sarà comunque visualizzato e verrete richiamati entro un’ora da una agenzia specializzata con piattaforma dedicata