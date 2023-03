Triggiano piange la morte di un giovane ragazzo, si ipotizza un infarto Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una tragedia immane, a piangere la tragica scomparsa di un giovane per infarto che si aggiunge alla lunga schiera di vittime che hanno perso la vita a seguito di arresto cardiaco. Tanta è l’incredulità mista alla tristezza ed alla rabbia per quanto accaduto a Triggiano nel barese, dove un giovane di 23 anni, Saverio Loiacono, è morto improvvisamente. Si ipotizza un infarto.

Triggiano piange la morte di un giovane ragazzo, si ipotizza un infarto

Il giovane è deceduto accasciandosi nel locale di famiglia, una pizzeria, dove era passato a prendere una pizza da portare a casa.

Tanta commozione nel corso della cerimonia. La chiesa di Santa Fara non è riuscita a contenere tutti all’interno ed è stato allestito anche un maxi schermo per i tanti cittadini che hanno voluto assistere alla cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto al ragazzo.

Triggiano piange la morte di un giovane ragazzo, si ipotizza un infarto

La Redazione di Puglia Press è vicina alla famiglia per piangere l’ennesima morte per arresto cardiaco, una situazione profondamente ingiusta, che non dovrebbe mai verificarsi soprattutto a 23 anni, un sogno da videomaker infranto dalla durezza e spietatezza di un tragico destino.