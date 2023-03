Terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 ore 23:52 IT del 28-03-2023, prov/zona Campobasso. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 è stata registrata alle 23:52 in Molise, non lontano dal confine con la Puglia. Le scosse sono state avvertite anche in Puglia, al momento non si registrano danni a persone e abitazioni.

