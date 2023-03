Variazioni degli autobus e della sosta di Kyma Mobilità per giuramento, tutti i dettagli

In relazione alla cerimonia del giuramento solenne interforze che riguarderà i giorni mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 16.00 sarà interdetta la circolazione veicolare sull’intero perimetro delle vie del Borgo interessate dall’evento. Pertanto, i percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità subiranno variazioni, riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it; le stesse deviazioni, inoltre, saranno attuate nei giorni lunedì 27 e martedì 28 marzo, ma dalle ore 20.00 alle ore 24.00, per consentire le prove della stessa cerimonia.

In considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, nelle giornate mercoledì 29 e giovedì 30 marzo i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.

Gli Operatori della Mobilità, pertanto, riterranno validi i suddetti permessi residenti e abbonamenti rilevati in zona diversa da quella riportata sul permesso esposto.

Mercoledì 29 e Giovedì 30 Marzo 2023 dalle ore 07:00 alle ore 16:00

(le stesse deviazioni saranno attuate nei giorni 27 e 28 marzo dalle ore 20:00 alle ore 24:00)

Linea 1/2 (direzione CONSIGLIO): da Stazione FF.S. imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Mazzini/Ramellini, via Battisti, via Speziale, via Consiglio.

Linea 1/2 (direzione TAMBURI): nessuna deviazione.

Linea 3 (direzione CONSIGLIO): da via Orsini, Stazione FF.S., imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), a sx per via Oberdan, via Dante, via Atenisio, via Consiglio.

Linea 3 (direzione TAMBURI): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a sx per via P. Amedeo, a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linea 5 (percorso circolare): da via Crispi svolta a sx per via Oberdan quindi svolta a sx per via Regina Elena e riprende il percorso di ritorno verso via Consiglio.

Linea 6 (andata e ritorno) : soppressa fino alle ore 16:00.

Linea 8 (direzione SALINELLA): da Porto Mercantile – imbocca Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svolta a sx per via Leonida (effettua fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini), via Japigia, C.so Italia, Salinella.

Linea 8 (direzione PORTO MERCANTILE) : nessuna deviazione.

Linee 20 e 28 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linee 20 e 28 (per PORTO MERCANTILE) : nessuna deviazione.

Linee 21 e 27 (da PORTO MERCANTILE) : da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 21 (per PORTO MERCANTILE): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a sx per via P. Amedeo, a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linea 27 (per PORTO MERCANTILE): nessuna deviazione.

Linee 14 e 16 (da PORTO MERCANTILE): da Stazione FF.S. imboccano Cavalcavia, Ponte Punta Penna, via Magnaghi, via Cugini, svoltano a sx per via Leonida (effettuano fermata provvisoria posta tra Principe Amedeo e Mazzini) e proseguono sui rispettivi percorsi.

Linea 14 (per PORTO MERCANTILE ): da via Oberdan svolta a dx per via Minniti, a sx per via P. Amedeo, a dx per via Crispi, a sx per C.so Umberto e prosegue sul consueto percorso.

Linea 16 (per PORTO MERCANTILE): nessuna deviazione.

Corse “APPIA-ZONA INDUSTRIALE” : in andata verso la zona industriale nessuna deviazione. In ritorno dalla zona industriale seguiranno il percorso via Ponte di Punta Penna previsto per le rispettiva linee di riferimento (1/2 – 3 – 8 – ecc.)

BIS SCOLASTICI: in andata (direzione centro città) nessuna deviazione fatte salve quelle previste per le linee 3 – 14 – 21 dirette a Porto Mercantile. Al ritorno (dal centro città verso i quartieri periferici) seguiranno le deviazioni che prevedono il transito da via Leonida (fermata provvisoria) per poi indirizzarsi sulle rispettive direttici di marcia.