Il Cus Jonico a caccia della vittoria smarrita

Se è vero che i tifosi si vedono nel momento del bisogno allora il CJ Basket Taranto, a caccia della vittoria smarrita, chiama a raccolta il suo tifo e gli appassionati di pallacanestro per il match di domenica prossima 26 marzo che vedrà i rossoblu ospitare al Tursport di San Vito i Lions Bisceglie per la 24sima giornata del campionato di serie B girone D Old Wild West con palla a due alle ore 18.

Grande novità domenica prossima al Tursport. Dopo il successo del mese scorso tornerà infatti l’Apecar della Centrale del Latte di Puglia, sponsor del CJ Basket Taranto, per una degustazione e vendita di gustosi ed eccellenti prodotti dello storico marchio tarantino. Un’occasione da non perdere per fare il pieno di sport e nutrizione.