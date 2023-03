Il Cus Jonico perde ad Avellino

Non si ferma il momento negativo del CJ Basket Taranto. Nello scontro diretto contro la IVPC Del Fes Avellino per 78-64, giunge la quinta sconfitta consecutiva nella 23sima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D.

Ancora senza Piccoli ma con un Rocchi finalmente sui suoi livelli il CJ se l’è giocata per tre quarti trascinata oltre che dalla guardia romana anche dai vari Corral, Cena, Villa, Conte e Bruno. A cavalo degli ultimi due quarti però Avellino ha avuto qualcosa in più, specie al tiro da Arienti e Traini micidiali con le loro triple che hanno spaccato la partita, specie a inizio dell’ultimo parziale decretando il ko rossoblu.

Coach Olive ancora in contumacia Piccoli va col solito quintetto collaudato Conte, Villa, Corral, Cena e Bruno. Coach Crosariol parte con Valentini, Vitale, Eliantonio, Sandri e Caridà.

Il primo canestro è dei padroni di casa con Valentini, risponde Cena con una tripla. Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio, punto a punto, con tutti i giocatori o quasi a iscriversi a referto da Caridà a Vitale, da Villa a Bruno passando per Conte. Prova a rompere l’equilibrio Vitale con una tripla, immediata la risposta con la stessa moneta di Villa per il nuovo sorpasso, 13-15. L’altra tripla, dalla panchina, di Rocchi, segna un mini allungo rossoblu sul +4 ma nel finale di quarto Sandri e una tripla di Traini ribaltano il punteggio prima del canestro della parità di Cena, 21-21.

L’inizio del 2° quarto è simile al primo: segna Avellino, tripla CJ con Conte e canestro di Eliantonio. Il canovaccio è lo stesso fino al libero del 27-27 di Corral. Poi si accende Arienti che segna 8 punti in fila con due triple, Avellino sulle ali dell’entusiasmo fa il break, 12-3, e va a +9 con Traini. Rocchi rianima Taranto da tre e suona la riscossa, Cena lo imita dalla lunga distanza e il CJ rientra a contatto prima dell’intervallo, 42-28.

Al rientro in campo Corral segna il primo canestro del secondo tempo ma Vitale e Caridà riportano a +7 Avellino. Taranto resta agganciata con Corral e Villa, il canestro di Bruno vale il -5, poi arriva la tripla di Arienti rispedita al mittente da un paio di preziose giocate di Rocchi che infila 5 punti consecutivi per il -3 anche se Traini fa 59-54 a fine terzo quarto.

L’ultimo quarto inizia sotto cattivi presagi per Taranto: Avellino segna due triple, i soliti Traini e Arienti, il CJ si ritrova in un amen spedito a -16 anche dai canestri di Verrazzo e Valentini. Corral mette fine al black out ma è troppo tardi, la Del Fes è scappata via e vince un’altra partita che invece Taranto perde.

Domenica prossima si torna al Tursport, c’è il derby con Bisceglie, c’è un trend da invertire.