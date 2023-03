Capuano euforico per la vittoria e si avvale della teoria dei due limoni…

Un Capuano deciso e sollevato. Come dargli torto? Perdono quasi tutte le concorrenti per la salvezza e la sua squadra vince… Il che significa due, massimo tre punti, per esser certo di aver compiuto un vero e proprio miracolo calcistico. Ha aperto la conferenza con un saluto particolare. “Dedichiamo questa vittoria al direttore Vittorio Galigani che ha affrontato un intervento parziale al cuore. Ieri è venuto a trovarci. Auguriamo a lui una pronta guarigione”.

Poi prosegue: “Prima di questa vittoria, abbiamo sofferto tanto, anche se sorridevamo. I tre punti di oggi, sono una liberazione. Ed hanno un valore inestimabile. Ora vogliamo fare quanti più punti possibili. Oggi abbiamo superato il Taranto della scorsa stagione (40 punti contro i 39) e mancano ancora 5 partite”.

Poi, una frecciatina a chi aspettava un suo inciampo. Ricorda a tutti, di avere in mano due limoni. Un po’ come il totem, sono sue teorie che sappiamo vengono apprezzate anche fuori dal mondo calcistico ma che, simpaticamente, questa volta non comprendiamo totalmente.