Taranto – arrestati per possesso di droga. Due uomini sono stati fermati durante i controlli della Polizia di Stato a Lido Azzurro.

Notati mentre dialogavano tra loro e riconosciuto uno dei due, perchè noto per reati di possesso droga.

I due erano stati notati mentre entravano in un cortile al rione Tamburi.

Uno dei due alla vista degli agenti ha tentato la fuga, verso il mercato del pesce, ma è stato raggiunto e fermato.

Taranto – arrestati per possesso di droga

Per questo motivo hanno deciso di estendere la perquisizione a casa. Dove è stata trovata una pistola Beretta calibro 9, completa di caricatore, con matricola abrasa, insieme ad altre cartucce calibro 380.

Il secondo uomo è stato trovato con 27 kg di hashish celati in un trolley suddivisi in pacchi da 100 grammi l’uno.

Oltre ad una somma di 85 euro e dei fogli con nomi e cifre. 4 cellulari ed un sim card nuova.

Taranto – arrestati per possesso di droga

Arrestati per il reato in concorso di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti ed uno dei due per detenzione di arma, sono stati condotti in Carcere.