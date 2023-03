Putignano – Assunzioni. Il Comune di Putignano, in provincia di Bari, ha indetto un concorso per rendicontazione e controllo.

Si selezionano, n. 1 candidati da assumere mediante l’affidamento diretto di incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo – nel settore attività di gestione.

Bando per n. 1 esperto in tema di attività di gestione, rendicontazione e controllo, profilo MIDDLE (F.G.), per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mediante l’affidamento diretto di incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

In base alle informazioni utili, i requisiti richiesti e l’avviso da scaricare. È già possibile candidarsi alla selezione pubblica fino al 23 marzo 2023