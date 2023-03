“Lasciami la moto altrimenti ti ammazzo” triste avventura per uno studente

Disavventura che poteva finire in tragedia quella accaduta stamane a uno studente del liceo Banzi di Lecce.

Il malcapitato era arrivato in moto nei pressi della scuola prima che la campanella scandisse l’inizio della prima ora di lezioni. Ma quando ha lasciato il mezzo nel parcheggio antistante all’ingresso un uomo si sarebbe avvicinato urlandogli: “Dammi lo scooter altrimenti ti ammazzo”.

Il 18enne vedendo l’uomo, a quanto pare, armato di un coltello non ha potuto fare altro che mollare il mezzo. Il ragazzo sotto choc poi è arrivato in classe scosso raccontato l’accaduto agli insegnanti e al dirigente che prontamente hanno avvisato le forze dell’ordine.

