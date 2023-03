Ciao Marcello Carrozzo. Il mondo della fotografia perde un grande

Il mondo della fotografia perde un grande

Non è facile raccontare la morte di una persona. Soprattutto se ne avevi seguito le gesta e, soprattutto, se avevi cercato di emularlo in quel che realizzava.

Marcello Carrozzo era un fotoreporter. Aveva compiuto 73 anni, era nato ad Ostuni. I giornalisti di Puglia, hanno avuto la possibilità di seguire le sue lezioni di fotografia, durante i corsi di aggiornamento. Ascoltarlo e ammirare le sue foto, dava un senso all’attività di chi racconta le giornate degli italiani e gli accadimenti.

Ma lui andava oltre. Abbiamo potuto vedere suoi scatti di guerra e tutte le conseguenze della stessa, dalla carestia alla distruzione. Ma ci ha mostrato, con tenerezza, le immagini dagli ospedali psichiatrici, dove per tanti non c’era un domani.

Quando lui ha iniziato a fare questo lavoro, non c’erano i mezzi di oggi per fotografare o riprendere in video… eppure, con le sue immagini, si poteva immaginare tutto, forse ancor più di oggi.

Non c’è zona di guerra nel mondo che non abbia visitato. Dal Vietnam al Congo, riusciva sempre a dare un senso alle immagini e, soprattutto, speranza.

Come dicevamo nell’incipit, ha svolto corsi di formazione per l’Ordine dei Giornalisti. Grazie Marcello per quello che ci hai dato e che rimarrà scolpito nei nostri cuori.