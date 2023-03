Il Lecce fa il pieno nelle Nazionali!

Tante le convocazioni nelle varie nazionali per i calciatori del Lecce.

Il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, tra i convocati del ct Roberto Mancini per le prossime partite di qualificazione a Euro 2024 in programma il 23 marzo e il 26 marzo. Per Falcone, 28 anni ad aprile, si tratta della prima convocazione con l’Italia.

Gli azzurri giocheranno a Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra, (Stadio Diego Armando Maradona, giovedì 23 marzo – ore 20.45) per poi affrontare in trasferta Malta (Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo – ore 20.45). 🇮🇹 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗶𝗻 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹e.

Antonino Gallo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, in occasione delle gare amichevoli Serbia U21 – Italia U21 (24/03), Italia U21 – Ucraina U21 (27/03).

Il calciatore Thorir Johann Helgason, è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Bosnia – Islanda (23/03), Lichtenstein – Islanda (26/03) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. Anche l’attaccante della prima squadra Joel Voelkerling Persson è stato convocato dalla Nazionale svedese Under 21 in occasione delle gare amichevoli Scozia – Svezia (23/03) e Svezia – Colombia (26/03).

Il calciatore della Primavera 1 Emin Hasic è stato convocato dalla Nazionale svedese Under 21 in occasione delle gare amichevoli Scozia – Svezia (23/03) e Svezia – Colombia (26/03).