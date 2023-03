Amiu paghi subito gli stipendi ai lavoratori della differenziata. I consiglieri di opposizione al comune di Taranto hanno incontrato le organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori dell’Amiu.

La commissione di garanzia e controllo ha confermato tutte le criticità che investono l’azienda mentre il presidente Mancarelli continua a minimizzare.

Il sindaco si è volutamente defilato (dichiarano i consiglieri di minoranza), nonostante abbia responsabilità politica sulla società partecipata.

Particolarmente grave è il fatto, affermano, che i lavoratori somministrati impegnati nella raccolta differenziata non percepiscano lo stipendio da due mesi.

E’ vergognoso, continuano, che un’azienda che si dice all’avanguardia su tutti i canali di comunicazione, è invece in una grave condizione finanziaria e non paga i lavoratori per far fronte ad altre spese.

I dipendenti disperati non sanno come sopravvivere, ma nonostante ciò continuano a lavorare per garantire un servizio essenziale come la raccolta dei rifiuti.

I gruppi di minoranza sono convinti che, questi lavoratori non possano continuare a lavorare in queste condizioni.

Pertanto chiedono che il sindaco ed il management di Kyma ambiente, responsabili di tale situazione, assumano iniziative immediate e risolutive per assicurare il pagamento delle mensilità arretrate ai lavoratori, che continuano ad assicurare il servizio nonostante tutto.