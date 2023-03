Ritorno del medico scolastico: una conquista dei nostri tempi. Durante la Conferenza Nazionale sulla nutrizione, promossa dal Ministero della Salute, nei giorni scorsi, l’ On. Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute, ha mostrato la sua convinzione nel voler reintrodurre la figura del medico scolastico.

Tale figura era già presente in passato e visitava regolarmente gli alunni: un suo ritorno rappresenterebbe certamente una conquista della società moderna e del sistema sanitario nazionale. Oltre alla sua indubbia utilità di prevenzione che andrebbe estesa anche alla nutrizione , con interventi di biologi e operatori sanitari del campo che spronassero con l’informazione, sin dalle scuole elementari, ad uno stile di vita sano e salutare. Questo il proposito dell’On. Gemmato.

Entusiasta e concorde si è mostrato l’On . Giovanni Maiorano (FdI), componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Sottolineando l’importanza della prevenzione e di intervento sui fattori di rischio fin dalla giovane età , il neo – deputato si è dichiarato pronto a collaborare per attuare tale progetto sul territorio nazionale.

Noi tutti non possiamo che augurarci la realizzazione di tale iniziativa politica dalla quale, la società civile tutta, trarrebbe di certo utilità.

0 Shares