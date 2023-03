Una buona notizia per il Lecce

Il periodo non è dei migliori. Ma, per il morale, basta anche una notizia a scultore l’ambiente. Come la convocazione di Hjulmand in Nazionale.

Una buona notizia per il Lecce

Ecco, di seguito, il comunicato dell’U.S. Lecce.

Il capitano giallorosso Morten Hjulmand è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Danimarca – Finlandia (23/03), Kazakistan – Danimarca (26/03), valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.