Pari a Viterbo per il Taranto che resta concentrato

Viterbese-Taranto finisce 0-0. L’ennesima partita senza gol per i rossoblu ma, almeno in questo caso, rispetto alla precedente in casa, arriva un punto. Un punto importante, visto che è stato colto contro una squadra invischiata nella lotta play-out. Nel primo tempo, non è accaduto quasi nulla. Riteniamo che ambo le squadre avevano il terrore di sbagliare. Questo abbiamo colto. Partita d’attesa per i viterbesi ma i tarantini non sono caduti nella trappola di attaccare a tutti i costi per permettere agli avversari di andare in contropiede.

Nella seconda frazione di tempo, le due compagini hanno pensato a coprirsi, non disdegnando qualche iniziativa d’attacco. Meglio il Taranto, da questo punto di vista. Megelaitis, per i laziali, il più pericoloso. In una occasione, la sua conclusione è stata bloccata dal bravo Vannucchi. In un altra occasione, di testa ha mandato a lato.

Per il Taranto, da segnalare un colpo di testa di Manetta su azione d’angolo, delle buone incursioni di Mazza, Romano e Ferrara. Tommasini ha provato più volte la via del gol ma mi, le sue incursioni, hannoi prodotto tiri nello specchio della porta. Bene Antonino e Boccadamo. Tutto sommato è stato un buon Taranto ed ha anche portato a casa un ottimo risultato. Se non fosse che non segna… E nel calcio il gol è tutto.

Tabellino

VITERBESE – TARANTO 0-0

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 6; Monteagudo 6, Ricci 6, Ingegneri 6; Pavlev 5, Mastropietro 6 (9′ st Barillà 6), Megelaitis 6,5, Mungo 6 (9′ st Rabiu 6), Develak 5; Marotta 5,5, Polidori 5,5 (42′ st Montaperto). A disp.: Dekic, Chicarella, Semenzato, Mbaye, Nesta, Marenco, Capparella. All.: Lopez 5,5.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi 6; Evangelisti 6, Antonini 6, Manetta 6; Mastromonaco 6, Romano 6, Labriola 6, Crecco 6 (31′ pt Ferrara 6), Boccadamo 6; Bifulco 5 (25′ st Rossetti 5), Nocciolini 5 (1′ st Tommasini 5). A disp.: Loliva, Caputo, , Fontana, Colurciello, Sciacca, Formiconi, Finocchi, Canalicchio. All.: Volini (Capuano squalificato).

ARBITRO: Turrini di Firenze 6. ASSISTENTI: Marchetti e Brunozzi. IV UFFICIALE: Renzi.

NOTE: Ammoniti: Megelaitis (V) al 42′ pt, Ricci (V) al 44′ pt, Labriola (T) al 23′ st. Angoli: 2-6. Recuperi: 1′ pt, 2′ st.