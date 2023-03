Nuovi Orizzonti Taranto – Buona la prima

Nuovi Orizzonti Taranto, vittoria nel primo turno play-off contro la Pink Bari (48-44)

Il team di coach Orlando dopo un inizio diesel, riesca a riprendere in mano la gara ed a vincere l’incontro. Ora gara 2 a Bari sabato 18 Marzo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma che fatica! La Nuovi Orizzonti Taranto archivia superando la Pink Bari il primo round della roulette dei play-off, ma deve certamente rivedere la prima parte del match nel quale la squadra dell’ex Palagiano ha tenuto in mano la partita con la seria possibilità di regalare una forte delusione al pubblico del PalaMazzola che ha costantemente supportato le proprie beniamine.

Buona la partenza della Pink Bari, inizio diesel da parte di Ciminelli (6 punti) e compagne. Poi la strigliata di coach Orlando e la Nuovi Orizzonti è riuscita a riprendere in mano la gara grazie a due prove eccellenti di Manolova (13 punti) e De Pace (15 punti). Determinante l’esperienza di Palmisano (6 punti) sotto canestro.

Taranto vince 48-44, ma può fare di più ed il discorso non è certamente chiuso. Lo sa bene Claudia De Bartolomeo, playmaker del team ionico:

“E’ stata dura, lo sapevamo, Bari è una buona squadra. Abbiamo preparato la partita sul piano della sofferenza. Dovevamo certamente fare meglio, ma siamo contente del risultato. Ora ci aspetta un’altra battaglia, il morale non era dei migliori perché venivamo da una sconfitta, ma abbiamo vinto. Non riusciamo mai a partire bene, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Andiamo a Bari con uno spirito combattivo, l’obiettivo è vincere e andare in finale. Siamo pronte per affrontare al meglio la gara.”

Bellissimo l’abbraccio a fine gara tra le ragazze di coach Orlando ed il folto pubblico presente. Gara 2 adesso si disputerà sabato 18 marzo 2023 alle ore 19.15 al PalaBalestrazzi di Bari.