Ve la racconto io la storia del vettorino porta pacchi…

C’è qualcosa che va non va in quelle immagini di oggi di Taranto. Non sto a spiegarle, a raccontarle… tanto, col web, tutti sanno, nessuno escluso. Mi è comunque rimasta in mente una scritta pubblicitaria di quel video che, in queste ore, impazza in ogni tipo di social che esista. E’ una sigla sono abituato a vedere ogni giorno. Qualche omino di quell’azienda, spesso viene a casa mia a portare qualche pacco per i miei figli. Loro comprano on line alcune cose che non trovano nei negozi. Non nascondo che, con qualcuno di quei ragazzi che vengono a consegnare, ci parlo e qualche volta riesco ad offrire loro anche un caffè al volo, ma molto velocemente. Loro non hanno tempo, anzi lottano contro il tempo… Non è un lavoro facile quello che fanno. Spesso vengono anche derubati. Molti di loro, sono dei ragazzi che hanno rinunciato al reddito di cittadinanza. Mi fanno tenerezza. Spero nessuno si scandalizzi se uso questo termine. Perché li vedo lavorare con -2° sotto zero, ma anche con 42°, senza condizionatore in macchina. Il parcheggio, se lo devono inventare per consegnare in città.

Torniamo al fatto di oggi. Sapete cosa mi hanno ricordato quelle scene? Gli inseguimenti, sulla spiaggia, per individuare gli evasori dalla quarantena o solo perché non indossavano la mascherina.

Questo è il punto. Non credo siano impazziti i vigili… no, sono tutori della legge. Ma mi viene difficile pensare che un dipendente di un’azienda, che ha la responsabilità di centinaia di pacchi e di un’automobile che, ad occhio e croce, vale almeno 10.000 euro, possa fuggire per una multa… Tutto qui.